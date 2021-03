Bonn (ots) - Vieles läuft schief: zu wenig Impfstoff, zu wenig Tests, zu viel Bürokratie, schlechte Kommunikation. Lange Zeit stand eine große Mehrheit hinter der Corona-Krisen-Politik von Bund und Ländern, doch das Vertrauen schwindet.Zudem wächst die Sorge vor einer dritten Welle. Experten gehen davon aus, dass die Inzidenzzahlen weiter steigen und es an Ostern schlimmer sein könnte als an Weihnachten.Wie kann das Vertrauen in staatliches Handeln wieder gefestigt werden? Oder ist die deutsche Krisenpolitik besser als ihr Ruf?Alexander Kähler diskutiert mit:- Christina Sartori, Wissenschaftsjournalistin- Dirk Neubauer, Bürgermeister Augustusburg (Sachsen)- Stephan-Andreas Casdorff (Tagesspiegel)- Mark Schieritz (DIE ZEIT)Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4866645