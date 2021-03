Als Tasterbox mit IO-Link-Schnittstelle eröffnet E-Box-IO-Link von Rafi die Möglichkeit, einzelne Schalter und Taster für einfache Steuerungsaufgaben in beliebige Feldbusse zu integrieren. Durch ihren M12-Anschluss lassen sich die schlanken und robusten Einheiten mit IP65 auch von ungeschultem Personal rasch montieren und in Betrieb nehmen. Die IO-Link-Geräteidentifikation beugt Fehlinstallationen vor, da falsch verbaute Geräte an die Steuerung gemeldet werden. Für eine weitere Vereinfachung sorgt die automatische Übertragung von gespeicherten Parametern auf Austauschgeräte über den IO-Link-Master. ...

