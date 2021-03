Einst gab es auf dem Mars riesige Mengen an Wasser. Bislang galt als sicher, dass das kühle Nass ins All verschwunden ist. Jetzt wirft eine Nasa-Studie diese Theorie über den Haufen. Auf dem Mars soll es einst soviel Wasser gegeben haben, dass die Oberfläche des roten Planeten von einem Ozean mit einer Tiefe zwischen 100 und 1.500 Metern bedeckt gewesen sein dürfte - halb so groß wie der Atlantische Ozean auf der Erde. Aber wo ist all das Wasser hin? Heute ähnelt die Marsoberfläche eher einer riesigen Geröllwüste. Bisher gingen Wissenschaftler davon aus, dass der Mars sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...