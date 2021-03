In Detroit ist ein Tesla unter einen Sattelschlepper gerutscht. Beide Insassen erlitten dabei schwere Verletzungen. Die zuständigen US-Verkehrsbehörden untersuchen den Fall jetzt. Im Fokus der Ermittlungen: der Autopilot. Einem Bericht nach krachte der Wagen in einen Lkw-Anhänger. Der vordere Teil des Autos verkeilte sich unter dem Aufbau, die beiden Insassen wurden dabei schwer verletzt. Dieser Unfall vom 11. März in Detroit beschäftigt jetzt das National Transportation Safety Board (NTSB) und die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), denn der beteiligte Pkw stammt von Tesla. Sie untersuchen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...