Neuwied, Deutschland (ots/PRNewswire) - Ein deutlich reduzierter CO2-Fußabdruck und ein weiterer großer Schritt in Richtung nachhaltigen Klebens: Die "Bonding Pioneers" der Firma Lohmann starten ins Jahr 2021 mit ihrer neuen Technologie TwinMelt®.Auf einer weltweit einzigartigen, teilweise patentierten, Anlage, die mit verschiedenen Technologiepartnern für Lohmann entwickelt wurde, werden die bewährten High-Tech Klebebänder des fast 170 Jahre alten Neuwieder Traditionsunternehmens auf ein neues Level gebracht. Und das in einem smarten Prozess, der sogar die Kombination unterschiedlicher Werkstoffe, Funktionen und Eigenschaften ermöglicht. Neue Trägermaterialien, lösemittelfreie Acrylat- und Kautschuksysteme kommen für individuelle Kundenanforderungen und Lohnfertigungen in jeder Branche zum Einsatz; von Automotive, Graphics, Home Appliance & Electronics, Industrial bis hin zu Medical. Und das 100% lösemittelfrei.Verzicht auf Lösemittel ohne Kompromisse: Lohmann schafft mit TwinMelt® eine Verbindungstechnologie, die gleichzeitig die Bedürfnisse des Marktes erfüllt und die Umwelt schützt. Sie ermöglicht eine Emissionseinsparung von bis zu 3.500 t CO2 jährlich - ein Wert, der einer CO2-Speicherung von 7.000 Bäumen entspricht. Zukunftsweisende Materialen und Klebstoffsysteme sowie eine energiesparende Prozessführung sind die Hauptfaktoren in dieser optimierten Wertschöpfungskette."Mit TwinMelt® in Richtung Zukunft & Beyond: Wir denken Lohmann Beyond! Gemeinsam mit unseren Kunden. Unsere Verantwortung für einen nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt nehmen wir nicht nur ernst, sondern persönlich.", so Dr. Carsten Herzhoff, Technischer Geschäftsführer bei Lohmann.Weitere Informationen zu TwinMelt®: www.lohmann-tapes.com/twinmelt-de