Der Online-Modehändler stellt für das laufende Jahr einen Umsatz zwischen 9,9 und 10,3 Mrd. € in Aussicht, was einem Anstieg von 24 bis 29 % entspräche. Das gesamte, über die Plattform abgewickelte Bruttowarenvolumen, also inklusive der Verkäufe von Partnerunternehmen, soll zwischen 27 und 32 % zulegen, während Analysten im Durchschnitt lediglich mit 21 bis 25 % gerechnet hatten. Das um Sonderfaktoren bereinigte EBIT erwartet Zalando zwischen 350 und 425 Mio. €. Die Analysten liegen mit ihrer bisherigen Durchschnittschätzung von 361 Mio. € fast am unteren Ende der unternehmenseigenen Prognosebandbreite.



Die optimistische Prognose basiert auf einem sehr erfreulichen Einstieg ins neue Jahr. Für Q1 2021 rechnet Zalando mit einem Anstieg des abgewickelten Warenvolumens um 50 % im Vergleich zum - allerdings schwachen - Vorjahresquartal.



