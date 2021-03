München (ots) -- 100. Folge "Love Island": Pietro Lombardi performt in der Villa- Neue Granaten@Casa Amor und Flirt-Vibes@Villa- "Schmutzige Wäsche" und pikante Geheimnisse- Ausstrahlung heute, 17. März, um 22:15 Uhr bei RTLZWEIMünchen (ots) - 16 Islander leben aktuell auf der Insel der Liebe. Vier Couples in der Villa und nach Einzug der neuen Granaten Angelina und Francesco acht Singles in der Casa Amor. Wenn Fynn wüsste, dass ein neuer Mann jetzt seiner Greta ganz nah sein kann ... er vermisst sie doch so sehr. Zur Ablenkung gibt es am Nachmittag eine launige Challenge und am Abend einen überraschenden Auftritt von "Love Island"-VIP-Fan Pietro Lombardi. Doch dann flattern Flirty-Party-Pics mit den neuen Granaten aus der Casa Amor in die Villa ...Angelina und Francesco ziehen in die Casa AmorDas Mittagessen liefern die neuen Granaten Angelina (23, Soldatin aus Schopfheim) und Francesco (26, Zerspanungsmechaniker aus Remscheid) persönlich in die Casa Amor. "Auf jeden Fall eine Hammerfrau!", freut sich Breno sofort. Auch Angelina ist nach einer ersten Talkrunde happy: "Die Männer finde ich ganz süß!" Francesco schnappt sich Kathi zum Kennenlernen: "Ich war geflasht durch ihr Lächeln und ihre Augen!" Auch in der Villa gibt es erste Flirt-Vibes. Amadu schwärmt von der ersten Nacht mit seinem Couple Julia: "Boah, nice, sag' ich dir! Wirklich gut! Und was ganz wichtig für mich ist: Da ist einfach so eine körperliche Anziehung da." Wurde etwa schon gekuschelt? "Nein. In der ersten Nacht lässt man ja noch Freiraum, aber das kann sich heute Nacht schon ändern!"Fremdknutschen, Paul Janke und null PromilleDie Islander dürfen die Villa verlassen um "Schmutzige Wäsche" zu waschen. Bei der Challenge geht es darum zuzuordnen, welches pikante Geheimnis welcher Islander zu verbergen hat. Mit einem Kuss soll der Geheimnisträger enttarnt werden. Bestens gelaunt legen die Islander los: Wer hat in seiner letzten Beziehung fremdgeknutscht? Amadu tippt auf Julia und gibt ihr einen langen Kuss auf den Mund. Falsch! Bianca war es: "Was kann ich denn dafür, dass ich mich verliebt habe." Weiter geht's! Wer kann von sich behaupten, er habe Paul Janke und Georgina Fleur an ihre Grenzen gebracht. Klar, Profiboxer Alex: "Beim Promiboxen letztes Jahr habe ich Paul trainiert und Georgina 2013!" Und wer hat noch nie Alkohol getrunken? "Es gibt einfach für mich in meinem Leben ein paar Grundprinzipien und ich komme sehr, sehr gut durchs Leben ohne Alkohol", erklärt Amadu.Festival-Party mit VIP-ÜberraschungEine Party steht in der Villa an. Motto: Festival! Nichtsahnend kommen die Islander in den Garten. Es läuft der Mega-Hit "Señorita" von Kay One feat. Pietro Lombardi - und dann rasten die Islander komplett aus. Es ist Pietro Lombardi persönlich, der vor dem Daybed seinen Song performt. "Ihr wisst, bin ein großer 'Love Island'-Fan. Hab' ja selber Dates gehabt. Ich freue mich hier zu sein. Es ist mir eine Ehre. Danke RTLZWEI", so Pietro nach seinem ersten Song. Noch lange nach diesem Privat-Konzert sind die Islander völlig aus dem Häuschen. "Das war einfach nur geil", so Amadu. "Pietro, ein echter Ehrenmann", sind sich Paco und Alex einig. Bianca schwärmt: "Ich werde das in meinem Leben nie, nie, nie vergessen!""Love Island" wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben."Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW (https://www.tvnow.de/shows/love-island-14974) verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"RTLZWEI läutet mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" den Frühling ein. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Frühling voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Moderatorin Jana Ina Zarrella führt durch die Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 6900kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4866684