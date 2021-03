Frankfurt (www.fondscheck.de) - INVESCO erweitert das ETF-Angebot auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Der INVESCO MSCI EMU ESG Universal Screened UCITS ETF - Acc (ISIN IE00BMDBMX02/ WKN A2QGU1) und der INVESCO MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF - Acc (ISIN IE00BMDBMW94/ WKN A2QGU2) würden Anlegern Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus 10 bzw. 14 Industrienationen des Europäischen Währungsraumes bzw. Europas unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bieten. Der INVESCO MSCI Europe ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF - Acc enthalte keine Titel aus dem Vereinigten Königreich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...