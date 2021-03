TAGESVORSCHAU: Termine am 18. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. März:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Zur Rose, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: HeidelbergCement, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Jahres-Pk 10.00 h) 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen

07:30 DEU: Vossloh, Jahreszahlen (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Deutz, Jahreszahlen (Call 9.00 h)

07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen (detailliert) 08:45 DEU: BMW, Investoren- und Analystentag

09:00 DEU: Vantage Towers, Erstnotiz im Prime Standard 10:00 DEU: ZF Friedrichshafen, Bilanz-Pk (online)

10:00 CHE: Swatch, Bilanz-Pk

10:00 DEU: Audi, Jahres-Pk (online)

10:30 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard 18:15 ITA: Enel, Jahreszahlen (detailliert)

21:15 USA: Nike, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: BB Biotech, Hauptversammlung

CHE: CPH, Geschäftsbericht

CHE: Credit Suisse, Geschäftsbericht

CHE: Swiss Re, Geschäftsbericht

DEU: Windeln.de, Jahreszahlen

DEU: Homag Group, Jahreszahlen

DEU: Dürr, Geschäftsbericht

DEU: Fresenius, Geschäftsbericht

FIN: Nokia, Capital Markets Day

USA: FedEx, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 02/21

08:00 CHE: Handelsbilanz 02/21

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe 01/21 09:00 DEU: DIW, Online-Pressegespräch DIW-Konjunkturprognose 2021+22 09:00 EUR: Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 POL: Erzeugerpreise 02/21

10:00 POL: Industrieproduktion 02/21

11:00 EUR: Handelsbilanz 01/21

11:00 EUR: Arbeitskosten Q4/21

12:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid

13:00 GBR: BoE Zinsentscheid

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: Philly Fed Outlook 03/21

15:00 USA: Frühindikator 02/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie - EMA entscheidet zu Astrazeneca Amsterdam: Entscheidung der EU-Arzneimittelbehörde EMA über Astrazeneca-Impfstoff + Reguläre Online-Ministerpräsidentenkonferenz der Länder mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Gast + ca. 14:30 Pressekonferenz mit Berlins Bürgermeister Michael Müller und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder 10:00 DEU: Pk zur aktuellen Lage des Gastgewerbes mit Guido Zöllick, Präsident des DEHOGA Bundesverbandes, DEHOGA-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges und Otto Lindner, Vorsitzender des Hotelverbandes Deutschland 10:30 DEU: BGH verhandelt über Musterfeststellungsklage zu Mieterhöhungen nach einer Modernisierung, Karlsruhe 10:30 DEU: Aktionärsvereinigung DSW, Online-Pk zur Vorstellung der 50 größten Kapitalvernichter USA: US-Außenminister Antony Blinken trifft den höchsten Außenpolitiker der Kommunistischen Partei Chinas, Yan Jiechi LUX: EuGH-Gutachten zur Nutzung der Ostseepipeline-Anbindungsleitung (Opal) für Gaslieferungen - Nord-Stream 1 °

