DJ Merck investiert 25 Millionen Euro in neue Produktionsanlage

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemie- und Pharmakonzern Merck erweitert sein französisches Werk in Molsheim um eine neue Produktionsanlage für Single-Use-Verbrauchsmaterialien und investiert dafür 25 Millionen Euro. Wie der Darmstädter Konzern weiter mitteilte, werde Molsheim der erste Standort in Europa sein, an dem man diese Produkte herstellt. Weitere Produktionsstätten befinden sich in Danvers, Massachusetts, USA, und Wuxi, China. Im Zuge der Investition entstünden insgesamt mehr als 350 neue Arbeitsplätze.

"Unsere neue europäische Produktionseinheit wird die Kapazität für die dringend benötigte Belieferung von Impfstoff- und Therapeutika-Herstellern mit Single-Use-Produkten weltweit erhöhen", sagte Belén Garijo, stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsleitung von Merck. Die neue Einheit soll bis Ende 2021 in Betrieb gehen.

March 17, 2021 12:28 ET (16:28 GMT)

