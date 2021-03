Die Ball Corporation plant, im Frühjahr 2021 mit dem Bau eines Getränkedosenwerks in der Nähe von Pilsen in der Tschechischen Republik zu beginnen. Das Werk soll die Kapazitäten in der Region erhöhen, um die steigende Nachfrage von Verbrauchern nach recycelbaren, nachhaltigen Getränkeverpackungen zu bedienen. Zunächst sollen zwei Produktionslinien installiert werden. Bei Bedarf biete das Werk laut ...

