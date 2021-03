EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Implenia gewinnt grossen Auftrag für den Bau des Lysaker-Fornebu-Tunnels in Norwegen



17.03.2021 / 18:30 CET/CEST

Fornebubanen vergibt Tunnel- und Tiefbauauftrag Lysaker-Fornebu an Implenia | geschätztes Auftragsvolumen CHF 131 Mio. Dietlikon, 17. März 2021 - Der Auftrag umfasst die Planung und den Bau eines Tunnels, inklusive Querprofile, auf einer Strecke von rund 2,3 Kilometern. Zusätzlich werden Baugruben und Felsschächte für die Stationen Flytårnet und Fornebuporten erstellt. Das Vertragsvolumen wird auf NOK 1,2 Mrd. (CHF 131 Mio.) geschätzt und markiert den Beginn der Tunnelarbeiten für Fornebubanen. Implenia wurde aufgrund des besten Angebots sowie der Erfüllung der im Auftrag definierten Umwelt- und Klimaschutzanforderungen ausgewählt. Die Umsetzungsplanung von Implenia, die Expertise in Bezug auf BIM sowie die ausgezeichnete Lösung bezüglich Umwelt- und Klimaschutzanforderungen überzeugten Fornebubanen. «Ich bin glücklich und stolz, dass Fornebubanen sich bei diesem komplexen Projekt für Implenia entschieden hat. Es entspricht perfekt unserer Strategie grosser, komplexer Infrastrukturprojekte mit Fokus auf Nachhaltigkeit und den Einsatz neuer Technologien», freut sich Audun Aaland, Head of Tunneling und Country President Norwegen bei Implenia. «Diejenigen Unternehmen, die am meisten in alternative Kraftstofftechnologien investieren und zur Elektrifizierung der Maschinen und Anlagen beitragen, haben bei diesem Wettbewerb am besten abgeschnitten. Der Fokus auf Nachhaltigkeit scheint gute Lösungen hervorzubringen, nicht nur in Bezug auf Umwelt- und Klimaschutz, sondern auch für das gesamte Projekt. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Implenia bei diesem grossen und wichtigen Tunnelprojekt», erklärt Grete Tvedt, Projektleiterin bei Fornebubanen. Die Vertragsunterzeichnung wird nach Ablauf einer zehntägigen Einsprachefrist erfolgen. Der Projektstart ist für Mai 2021 vorgesehen. Das gesamte Fornebubanen-Projekt sollte plangemäss im Jahr 2027 fertiggestellt sein, wobei der Abschluss des Lysaker-Fornebu-Tunnels bereits für Herbst 2023 geplant ist. Kontakt für Medien:

17. August 2021: Halbjahresbericht 2021 Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem plant und erstellt Implenia in Österreich, Frankreich, Schweden und Norwegen komplexe Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der tiefen Erfahrung ihrer Spezialisten kann die Gruppe komplexe Grossprojekte realisieren und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus und kundennah begleiten. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 8'500 Personen und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von knapp CHF 4 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.

