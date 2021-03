Nach der Entscheidung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC), den Leitzins unverändert im Zielbereich von 0-0,25% zu belassen, äußert sich Jerome Powell, Vorsitzender des Board of Governors of the Federal Reserve System, zum geldpolitischen Ausblick. Wichtige Zitate "Ein vorübergehender Anstieg der Inflation über 2% genügt nicht für eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...