Derzeit wagen so viele Unternehmen den Sprung aufs Börsenparkett wie schon lange nicht mehr. Überraschend ist nicht nur wie viele Unternehmen an der Börse starten, sondern auch deren häufig sehr starke Performance - doch sind die hohen Bewertungen der Unternehmen noch gerechtfertigt und wie lange kann der IPO-Hype noch anhalten?? Viele Unternehmen wagen den Sprung aufs Börsenparkett - und zeigen starke Performance? Abkürzung, über SPAC an die Börse zu gehen, derzeit sehr beliebt? Zu hohe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...