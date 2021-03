Am 14. März war es ein Jahr, seit der Staat den Ausnahmezustand erklärte, ein Jahr, in dem der Exportsektor von Frischobst und -gemüse die Tätigkeit, Produktion und Vermarktung voll aufrechterhalten hat, da es ein notwendiger Sektor ist, der sich den Veränderungen anpasste, die sich aus dieser Ausnahmesituation ergaben. Bildquelle: Shutterstock.com In dem Bereich der...

Den vollständigen Artikel lesen ...