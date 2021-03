San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Arasan Chip Systems, ein führender Anbieter von Halbleiter-IP für IoT-, Mobil- und Automobil-SoCs, gab heute die sofortige Verfügbarkeit seines MIPI C/D-PHY Combo IP-Cores bekannt, der mit den MIPI C-PHY v2.0 und D-PHY 2.5 Spezifikationen konform ist.Arasan Chip Systems, ein führender Anbieter von Halbleiter-IP für mobile und automobile SoCs, gibt heute die sofortige Verfügbarkeit seiner MIPI C-PHYSM/ D-PHYSM Combo IP bekannt, die mit den neuesten MIPI C-PHYSM v2. 0 und MIPI D-PHYSM v2.5 Spezifikationen. Die erweiterte MIPI C-PHYSM / D-PHYSM Combo IP ist nahtlos mit Arasans eigener MIPI CSI-2® IP und MIPI DSI® IP als Teil von Arasans Total IPTM für MIPI Imaging und Display Solutions integriert. Diese 2. Generation von Arasans MIPI C-PHYSM/D-PHYSM Combo IP wurde für einen extrem niedrigen Stromverbrauch neu entwickelt und nutzt die Vorteile der FINFET-Technologie.Arasans MIPI C-PHYSM v2.0 / D-PHYSM v2. 5 Combo IP liefert 6 Gbps pro Lane für einen maximalen Durchsatz von 24 Gbps im D-PHYSM-Modus und 6 Gbps pro Trio für einen maximalen Durchsatz von 41 Gbps im C-PHYSM-Modus. Weitere wichtige Funktionserweiterungen sind:- Die MIPI C-PHYSM/D-PHYSM Combo-IP bietet in Verbindung mit dem MIPI CSI-2 oder MIPI DSI-2® von Arasan eingebaute Testmöglichkeiten inklusive PRBS-Generator und internem Loopback, um kostengünstige Tests für die Großserienfertigung zu unterstützen.- Neuer stromsparender HS-Tx Halbschwingungsmodus für D-PHYSM,- On-Board programmierbare PLL mit Spread Spectrum Clocking, mit oder ohne Deskew-Kalibrierungen und Equilizations für verschiedene Betriebsgeschwindigkeiten von D-PHYSM, Power-Management-Funktionen wie reduzierte HS-TX Swing-Modi und unterminierter HS-RX-Modus.- Sie unterstützt den ALP-Modus für verschiedene Anwendungen mit langen Kanälen, der einen schnellen Lane-Turnaround-Modus ermöglicht, um die Bandbreite der Kommunikation in umgekehrter Richtung des MIPI-Links zu erhöhen. Der ALP-Modus ist der Schlüssel zur CSI-2® Unified Serial Linking-Fähigkeit, die die Anzahl der Schnittstellenkabel verringert und eine größere Reichweite ermöglicht.Arasans MIPI C-PHYSM v2.0 / D-PHYSM v2.5 Combo IP ist ab sofort zur Lizenzierung verfügbar. Für Verfügbarkeit, Vorlaufzeit und Kauf von Testchips (auf TSMC FINFET) zusammen mit dem HDK, programmiert mit unseren CSI-2 oder DSI-2 IP-Cores, kontaktieren Sie bitte den Arasan Vertrieb.Informationen zu ArasanArasan Chip Systems, ein beitragendes Mitglied der MIPI Association seit 2005, ist ein führender Anbieter von IP für mobile Speicher- und Konnektivitätsschnittstellen mit über einer Milliarde ausgelieferter Chips mit unserer MIPI IP. Die hochwertigen, siliziumerprobten Total-IP-Lösungen von Arasan umfassen digitale IP, AMS PHY IP, Verification IP, HDK und Software. Arasan hat ein fokussiertes Produktportfolio, das auf mobile SoCs ausgerichtet ist. Der Begriff Mobile hat sich im Laufe unserer zwei Jahrzehnte langen Geschichte weiterentwickelt und umfasst alles, was mobil ist - angefangen bei PDAs Mitte der 90er Jahre über Smartphones und Tablets der 2000er Jahre bis hin zu den heutigen Automobilen, Drohnen und IoTs. Arasan steht an der Spitze dieser Evolution von "Mobile" mit seiner standardbasierten IP im Herzen von Mobile SoCs.Mehr als eine Milliarde Chips wurden mit Arasan-IP ausgeliefert, darunter an alle Top-10-Halbleiterunternehmen.Pressekontakt:Dr. Sam BealMktg1@arasan.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1445207/Arasan_Total_IP_Logo.jpgOriginal-Content von: Arasan Chip Systems, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132789/4866791