Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) -THC.CSETHCBF - OTCTFHD.FVancouver, Bc (ots/PRNewswire) - THC BioMed Intl Ltd. ("THC BioMed" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es einen Berater mit der Durchführung eines Erweiterungsprojekts in Bezug auf die automatisierte Cannabiszylinder-Maschine des Unternehmens beauftragt hat, um die Produktion der Cannabiszylinder zu verbessern und den Prozess um eine automatisierte Verpackung zu erweitern. Die Gesellschaft hat dem Berater bei seinem Engagement 500.000 Aktienoptionen gewährt. Die Option unterliegt einem unten beschriebenen Meilensteinplan und kann zu einem Preis von 0,165 CAD pro Stammaktie für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Ausgabedatum ausgeübt werden.Die Optionen werden wie folgt erworben:- 50.000 bei Gewährung;- 50.000 bei Wiederaufnahme der Produktion nach dem Erweiterungsprojekt;- 100.000, sobald THC BioMed die nach dem Erweiterungsprojekt produzierten Cannabiszylinder abgenommen hat; und,- 300.000 nach Fertigstellung von drei Chargen Cannabiszylindern/Cannasticks, gerollt und verpackt, im Anschluss an das Erweiterungsprojekt.Der Berater verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Umgang mit der Art automatisierter Maschinen, wie sie THC BioMed für die Herstellung seiner Cannabiszylinder/Cannasticks verwendet. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass die Maschine bei THC BioMed von ihrem früheren Einsatzzweck auf Cannabis umgestellt wurde.Das Unternehmen beabsichtigt, die gesteigerte Produktion für seine eigenen Cannasticks zu verwenden oder anderen lizenzierten Produzenten eine Lohnproduktion anzubieten.Informationen zu THCTHC BioMed ist eines der ältesten aktiven lizenzierten Cannabis-Unternehmen in Kanada. Es wurde erstmals 2013 im Rahmen einer Ausnahmeregelung von Health Canada im Abschnitt 56 für den Umgang mit Cannabis unter dem Controlled Drugs and Substances Act lizenziert und ist seit 2016 ein lizenzierter Hersteller gemäß den aktuellen Vorgaben. Ziel ist es, ein führendes Unternehmen im Bereich Getränke und Esswaren zu sein.THC BioMed ist ein gemäß dem kanadischen Cannabisgesetz zugelassener Hersteller von Cannabis für den medizinischen und Freizeitbedarf. Es ist für den Anbau und den Verkauf von getrocknetem, extrahiertem, essbarem und topischem Cannabis lizenziert. Das Unternehmen nimmt im Bereich der wissenschaftlichen Forschung und der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen in der Industrie für den medizinischen und Freizeitbedarf von Cannabis eine Führungsrolle ein. Die Geschäftsführung ist überzeugt, dass THC BioMed gut aufgestellt ist, um in dieser schnell wachsenden Branche ganz vorne mit dabei zu sein.Zukunftsgerichtete Informationen:Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen bezüglich des Geschäfts von THC BioMed im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf gewissen grundlegenden Erwartungen und Annahmen, die von der Geschäftsführung von THC BioMed getroffen wurden. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Wörtern wie "werden", "können", "würden", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "anstreben", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen", "wahrscheinlich", "könnte" und Variationen dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und beinhalten, dass (a) eine erhöhte Produktion erreicht werden wird und (b) THC BioMed an der Spitze dieser schnell wachsenden Branche stehen wird. Auch wenn THC BioMed der Auffassung ist, dass diese zukunftsgerichteten Informationen auf Erwartungen und Annahmen beruhen, die berechtigt sind, sollte kein unangebrachtes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Informationen gesetzt werden, da THC BioMed keine Garantie für deren tatsächlichen Verlauf geben kann. THC lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist.Die kanadische Wertpapierbörse (Canadian Securities Exchange, CSE) hat weder die Angemessenheit noch die Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung geprüft und übernimmt keine Haftung dafür.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1458050/THC_BioMed_THC_BioMed_Announces_Engagement_of_Cannabis_Cylinder.jpgPressekontakt:John MillerTHC Biomed Intl Ltd.Tel.: 1-844-THCMEDSE-Mail: info@thcbiomed.comOriginal-Content von: THC BioMed Intl Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148653/4866794