DJ IG Metall: Audi-Spätschicht macht wegen Warnstreik früher Schluss

FRANKFURT (Dow Jones)--Die IG Metall ruft am Donnerstag die Beschäftigten von zwölf Betrieben in Bayern zu Warnstreiks in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie auf. Die Spätschicht bei Audi in Ingolstadt beteilige sich bereits zum zweiten Mal und erhöhe den Umfang ihres Warnstreiks deutlich, teilte die IG Metall mit. Die Beschäftigten würden ihre Arbeit drei Stunden früher beenden. Weitere Warnstreiks soll es auch bei F.X. Meiller in München, Läpple in Teublitz, Syncreon in Neutraubling und PIA Automation in Amberg geben.

Die IG Metall fordert in den Verhandlungen für insgesamt über 3,8 Millionen Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie bundesweit unter anderem eine Entgelterhöhung im Volumen von 4 Prozent für ein Jahr. Je nach Situation der Betriebe soll das Geld ausbezahlt oder beispielsweise auch zur Arbeitszeitminderung genutzt werden, um Beschäftigung zu sichern.

