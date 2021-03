Baierbrunn (ots) - Anmoderation: Wenn es um die Körpergröße geht, haben sich schon unsere Eltern gesorgt und schnell mal verrückt gemacht. Genauso verfolgen die Eltern heutzutage das Wachstum ihrer Kinder und wollen wissen, wie groß ihr Kind werden wird. Marco Chwalek berichtet:Sprecher: Erstmal die gute Nachricht: Wachstumsstörungen sind relativ selten, sagt uns Chefredakteurin Stefanie Becker vom Apothekenmagazin Baby und Familie. Sie erklärt uns, warum man besonders groß wird oder sehr klein bleibt:Stefanie Becker: 18 Sekunden"Es kann zahlreiche Gründe geben. Also, bei großwüchsigen Kindern, da liegt es häufig an einer die familiären Veranlagung. Bei kleinwüchsigen Kindern, da kann es ein harmloses Spätentwicklertum sein. Es können aber auch genetische Vorgaben dahinter stecken, Mangelernährung oder auch schwere Infekte, die das Wachstum verzögern."Sprecher: Das gibt natürlich Anlass zur Sorge. Wie kann man medizinisch dem erkrankten Kind helfen und was für eine Krankheit kann die Ursache sein?O-Ton Stefanie Becker: 19 Sekunden"Gründe können Erkrankungen oder Störungen sein, die zu Hormonmangel führen, also zum Beispiel eine Unterfunktion der Schilddrüse. Und in diesem Fall kann eine Hormonersatztherapie helfen, die meistens auch gut verträglich ist. Schwieriger wird es bei anderen Krankheiten, die dann mit höheren Hormondosen behandelt werden müssen."Sprecher: Setzt man eine Hormontherapie auch ein, wenn Eltern zum Beispiel befürchten, dass ihr Kind zu groß werden könnte?O-Ton Stefanie Becker: 21 Sekunden"Also, eine Ärztin mit der wir gesprochen haben, die würde nie in einen gesunden Körper für eine kosmetische Behandlung eingreifen. Die meinte auch, dass in Deutschland kaum ein Arzt dazu bereit wäre.Viel wichtiger ist es, dass Eltern schon frühzeitig das Selbstbewusstsein ihres Kindes stärken, zum Beispiel mithilfe von Sportarten, bei denen die Größe eben auch von Vorteil ist."Abmoderation: Zu groß, zu klein, hin oder her. Es gibt so viel mehr, was einen Menschen ausmacht, als ausgerechnet seine Körpergröße, meint Baby und Familie.Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.baby-und-familie.deKatharina Neff-NeudertPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitWORT & BILD VERLAG----------------------------------------------------Tel. +49(0)89 - 744 33 360Fax. +49(0)89 - 744 33 459E-Mail: katharina.neff@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4866797