Werter HAACK-WEEKLY-Leser, das, was es für den deutschen Kleinsparer seit langer Zeit nicht mehr gibt, wird in diesem Jahr zu einem ganz wichtigen Faktor: der Zins! Genau gesagt, die steigenden Renditen langlaufender Anleihen. Bereits im Januar in HAACK-WEEKLY 02/2021 hatten wir dies avisiert. Wie der T-Bond-Chart jetzt aussieht, sehen Sie hier. Wie schwierig es für die Fed nun geworden ist, lesen Sie in der heutigen Ausgabe weiter unten. Gute Nachrichten gibt es von unseren Produkten: Das Haack ...

Den vollständigen Artikel lesen ...