Ab 2027, so die Gateway Foundation, soll ein Urlaub im All in einem Weltraumhotel möglich sein - Rohstoffe sind da sicher nötig Luxus-Unterkünfte für bis zu 440 Menschen sollen entstehen, Fitness-Studio und ein Blick auf die Erde inklusive. All das soll in einer rotierenden Voyager-Station möglich werden. Die Kommerzialisierung des Weltraums lockt einige an. Um dies wahr zu machen, ist sicher auch Silber als Rohstoff gefragt. Leiterplatten etwa nutzen Silber für die Leiterbahnen elektronischer Schaltungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...