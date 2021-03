Die VW-Aktie ist nicht zu stoppen. Der "Power Day" am Montag war ein voller Erfolg. Das Ziel: VW will bis 2025 zum größten Elektroauto-Hersteller der Welt aufsteigen und das mit einer operativen Rendite von 7 bis 8 Prozent. Ergebnis: Mehr und mehr Analysten korrigieren ihre Kursziele nach oben….VW kündigte an, in Europa bis 2030 mit Partnern sechs "Gigafabriken" für die Batteriezellproduktion hochziehen zu wollen und die Produktionskapazität so auf zusammen 240 Gigawattstunden jährlich zu erhöhen.

Den vollständigen Artikel lesen ...