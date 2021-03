Aktien: Varta denkt an E-Autos

Anzeige / Werbung Die Automobilindustrie setzt auf Elektromobilität. Das Kernstück dabei ist die Batterie. Varta hat das erkannt und steigt in dieses Geschäft ein. Bereits zum Jahresende soll eine neu entwickelten Zelle produziert werden. Der bislang als Hersteller von Haushaltsbatterien und Lithium-Ionen-Zellen für kabellose Kopfhörer bekannte Varta-Konzern erweitert seine Geschäfte deutlich. Das schwäbische Traditionsunternehmen steigt eigenen Angaben zufolge in die Elektromobilität ein und will künftig Zellen für E-Autos produzieren. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Varta mitteilte, soll das neue Produkt mit dem Namen V4Drive bereits zum Jahresende einsatzbereit sein und am Stammsitz Ellwangen auf einer Pilotlinie produziert werden. Die Zellen könnten demnach bei neuen und optimierten Antriebskonzepten verbaut werden. "Die Entwicklungen der neuen Lithium-Ionen-Zellen laufen hervorragend. Die Ergebnisse übertreffen unsere Erwartungen", sagte Vorstandschef Herbert Schein. Varta produziert bisher vor allem kleine Lithium-Ionen-Knopfzellen für kabellose Kopfhörer sowie Haushaltsbatterien. Der Konzernumsatz kletterte 2020 um rund 140 Prozent auf 870 Millionen Euro. Varta-Aktie zieht wieder an Die Aktie von Varta ist in einem mittelfristigen Aufwärtstrend, auch wenn dieser in den vergangenen Wochen etwas holprig war. Zuletzt konnte die Unterstützung bei rund 105 Euro bestätigt werden und der Titel startete erneut durch und ist dabei, den Widerstand bei rund 131 Euro zu testen. Die positive Dynamik könnte die Aktie bis an die kurzfristige Abwärtstrendlinie bei knapp 150 Euro bringen. Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,DE0007664039,US88160R1014,DE000A0TGJ55

