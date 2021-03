In diesem Jahr wechselten die Aktien des Unternehmens im ausserbörslichen Handel im Schnitt für 343,58 Dollar den Besitzer, wie Coinbase am Mittwoch in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC offenlegte. Damit belaufe sich die jüngste Bewertung des kalifornischen Konzerns auf mindestens 67,6 Milliarden Dollar.AnzeigeDer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...