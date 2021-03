Die US-Notenbank Fed hat ihre Prognosen zum Wirtschaftswachstum und zur Preisentwicklung kräftig erhöht und setzt im Kampf gegen die Corona-Krise unverändert auf eine extrem lockere Geldpolitik. Der gegenwärtige geldpolitische Kurs soll beibehalten werden, bis die Ziele der Fed erreicht sind. Das teilte die Notenbank gestern Abend nach ihrer Zinsentscheidung in Washington mit. Die Fed strebt Vollbeschäftigung und eine Inflation von längerfristig 2 % an.



