Die gestrige FED-Sitzung entfesselt den Markt noch einmal. Der DAX notiert vorbörslich auf neuen Höhen und könnte gleich mit einem GAP weiter "to the moon" starten. Zurückhaltung vor der FED-Sitzung Nach der Eröffnung um 14.550 Punkte hatte der DAX sein Rekordhoch recht nah vor Augen. Am Vormittag pendelte er noch ...

