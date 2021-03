In den letzten Wochen war bei den Industriemetallen weiter eine Preisrally zu beobachten Im Februar hat so manches Industriemetall Mehrjahreshochs erreicht. Zwar gerieten die Preise für Zinn und Nickel kurzfristig unter Druck, aber für die nächsten Jahre gehen die meisten Analysten von starken Preisen aus. Der LME-Industriemetallindex konnte Ende Februar sogar ein Neuneinhalbjahreshoch für sich verbuchen. Besondere Stärke zeigte in den letzten Wochen der Kupferpreis. Aktuell liegt er bei gut 4,08 ...

