Die Bundesregierung will ihren Entwurf zur Novelle des Verpackungsgesetzes nahezu unverändert durch das Gesetzgebungsverfahren bringen. In ihrer gestern vom Bundeskabinett beschlossenen Gegenäußerung stimmt die Regierung nur drei von 24 Empfehlungen des Bundesrates zu. Nun ist zunächst der Bundestag am Zug. Unter anderem ist die Regierung gegen den von der Länderkammer geforderten Verzicht einer zusätzlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...