Das erste Quartal des Jahres 2021 neigt sich allmählich dem Ende entgegen. Blickt man auf die in dieser Woche von Gazprom bekanntgegebenen Exportdaten bis Mitte März, so wird klar: Es wird aller Voraussicht nach ein sehr gutes Quartal für den russischen Rohstoffriesen werden. So berichtete Gazprom, dass die Gasexporte in Länder außerhalb der ehemaligen UDSSR zwischen dem 1. Januar und dem 14. März um satte 28,3 Prozent auf 42,9 Milliarden Kubikmeter gesteigert werden konnten. Innerhalb der ehemaligen ...

