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WKN: A0YF50 ISIN: US3615921083 Ticker-Symbol: G1AA 
Frankfurt
18.03.21
08:09 Uhr
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Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
Sonstige
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5-Tage-Chart
GEA GROUP AG ADR 5-Tage-Chart
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