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WKN: ZAL111 ISIN: DE000ZAL1111 Ticker-Symbol: ZAL 
Xetra
18.03.21
10:11 Uhr
86,04 Euro
-2,36
-2,67 %
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
Prime Standard
MDAX
DAX International 100
1-Jahres-Chart
ZALANDO SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ZALANDO SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
86,3686,4010:27
86,4086,4410:27
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AIRBUS
AIRBUS SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AIRBUS SE101,96+0,83 %
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC63,92+0,06 %
ZALANDO SE86,04-2,67 %
ZALANDO SE ADR44,400+0,91 %
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