BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 110 (99) EUR - 'OVERWEIGHT'DEUTSCHE BANK SENKT DIALOG SEMICONDUCTOR AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 67,50 (70) EUREXANE BNP HEBT 1&1 DRILLISCH AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM)EXANE BNP SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 19 (29) EUR - 'OUTPERFORM'EXANE SENKT TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 'NEUTRAL' (OUTP.)EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 36 (30) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 30 (28) EUR - 'NEUTRAL'HSBC HEBT OHB AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 44 EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 255 (215) EUR - 'OVERWEIGHT'MORGAN STANLEY HEBT SOFTWARE AG AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL AUF 34 (30,50) EURMORGAN STANLEY SENKT THYSSENKRUPP AUF 'UNDERWEIGHT' (E-W) - ZIEL 8,10 (6,20)EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 121 (111) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
ZALANDO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de