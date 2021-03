Zürich (ots) - Ja, es heisst UEFA Euro 2020. Am Samstag, 20. März 2021 lanciert Panini die offizielle UEFA Euro 2020 Pearl Edition Stickerkollektion. Ohne Furcht und voller Liebe zum Fussball startet Panini nun die Saison der gemissten UEFA Euro 2020. Dazu verschenkt Panini das Sammelalbum an ausgewählten Standorten und stellt zudem eine exklusive App bereit für ein sicheres Tauschen. Somit heisst es weiterhin Sammeln, Tauschen, Kleben.Die aufgrund der Covid-19-Pandemie auf das Jahr 2021 verschobene 16. Austragung der Europameisterschaft steht in den Startlöchern. Nachdem die 24 teilnehmenden Mannschaften feststehen, besteht die wichtigste Neuerung dieser Europameisterschaft in ihrem paneuropäischen Charakter, da sie in 12 Städten ebenso vieler Nationen ausgetragen werden soll. Die Wahl, ein europaweites Turnier zu veranstalten, steht auch im Zusammenhang mit dem Jubiläum des 60-jährigen Bestehens dieses europäischen Wettbewerbs, dessen erste Ausgabe 1960 stattfand. Die grossen Stars des europäischen Fussballs können endlich ins Turnier starten und den amtierenden Europameister Portugal herausfordern. Mit von der Partie ist auch Panini - Mit der neuen offiziellen UEFA EURO 2020 PEARL EDITION Stickerkollektion. Zum Sammelstart und weil es endlich wieder Fussballzeit ist, schenkt Panini allen Fans und Fussballbegeisterten das Album bei k kiosk, Press & Books und avec. Es hat solange Vorrat.Jede Nationalmannschaft ist mit 28 Stickern vertreten: 20 Portraits der Spieler in einem neuen Format und mit vielen interessanten Informationen. So kann man die eigenen Lieblingsspieler besser kennenlernen. Sie sind alle in ihren aktuellen offiziellen Trikots abgebildet. Am Anfang jedes Gruppenabschnitts sind zahlreiche Statistiken aufgeführt: bisherige Leistungen der Mannschaften an den Europameisterschaften, Spielbilanz aus den offiziellen Direktbegegnungen, Ranglisten der Torschützenkönige sowie der Spieler mit der meisten Spielzeit in der Qualifikationsphase. Kurzum: Das Album ist der ideale Begleiter, um die Spiele der UEFA EURO 2020 bestens vorbereitet zu verfolgen.Ohne Furcht, sicher und bequem tauschen mit der PANINI COLLECTORS AppPanini hat exklusiv für die UEFA Euro 2020 Kollektion eine kostenlose Tauschapp entwickelt. Mit dieser App wird ein sicheres und bequemes Tauschen von Überall und Zuhause aus möglich sein. Die Nutzer erhalten eine Identifikationsnummer pro Tausch, die ein anonymes Postfach darstellt. Sammler können so ihre Sticker unter Angabe dieser Identifikationsnummer an Panini senden, diese werden anonym weitergeleitet. Die App wird am 31. März 2021 innerhalb der Schweiz und Liechtenstein für eine begrenzte Zeit aktiviert. Am 30. September 2021 wird sie wieder deaktiviert, in der Hoffnung, dass sich Paninifans in Zukunft wieder zum Tauschen treffen können. Natürlich können bis zu 50 Sticker wie üblich direkt im Panini Onlineshop bestellt werden.Facts & FiguresDie Sammlung umfasst 678 Sticker in noch grösserem Format (54x65mm) auf 96 Seiten. Die unverbindliche Preisempfehlung im Handel liegt bei CHF 1.10 für eine Tüte mit 5 Stickern und bei CHF 3.90 für das Starterkit (Album & 10 Sticker).Die Kollektion wird an allen Zeitungskiosken, in den führenden Supermärkten, Einkaufzentren und Convenience Shops erhältlich sein. Zudem kann im Panini Onlineshop und bei Press & Books eine Collectors-Box in limitierter Sonderauflage erworben werden, welche ein kartoniertes Sammelalbum und 100 Stickertüten der Pearl Edition enthält.Auf der letzten Doppelseite im Album vereint Coca-Cola für die Liebe zum Fussball 14 Gegenspieler. Diese Sticker sind nur an den 450ml Coca-Cola Original, Light und Zero PET Flaschen zu finden. Die Aktion startet am 19. April und läuft bis am 11. Juli 2021.Über die Panini-GruppeDie Panini-Gruppe wurde 1961 als Familienunternehmen in Modena/Italien gegründet. Heute ist die Panini-Gruppe der weltweite Marktführer bei selbstklebenden Stickern und Trading Cards. Als multinationales Unternehmen ist Panini einer der wichtigsten Verlage für Comics, Jugendzeitschriften und Mangas in Europa und Lateinamerika sowie ein bedeutendes Vertriebsunternehmen für die Produkte von Drittfirmen, vor allem in Italien, Frankreich und Spanien.Pressekontakt:Ezio BassiManaging Director Panini Suisse AGcustomerservice@panini.chT: +41 44 883 22 00www.panini.chOriginal-Content von: PANINI SUISSE AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100020842/100867257