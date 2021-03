Das Projekt Levis, das die EU mit 4,9 Millionen Euro fördert, ist ein Zusammenschluss von 13 Partnern aus sieben Ländern und will drei verschiedene Leichtbau-Komponenten für Elektrofahrzeuge unter Verwendung von Ökodesign- und Kreislaufansätzen entwickeln. Mersen (Standort Angers in Frankreich) beteiligt sich an diesem Projekt mit seinem Know-how zur Verbesserung der Batteriekomponente, speziell von Stromsammelschienen. Dabei kann das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...