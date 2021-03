Die Aktien von BP und Royal Dutch Shell haben sich in den vergangenen Wochen prächtig entwickelt. Dies lag natürlich vor allem am kräftigen Rückenwind vom Ölmarkt. Doch nun bahnt sich bei den Ölpreisen allmählich ein Ende der Rallye an. So haben die Ölpreise auch am Donnerstag im frühen Handel weiter nachgegeben. Am Markt war die Rede von Sorgen über ein zu hohes Angebot. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete am Morgen 67,75 US-Dollar. Das waren 25 Cent weniger als am Vortag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...