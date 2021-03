Nach Bestmarken an der Wall Street dürfte auch der DAX +0,27% am Donnerstag ein Rekordhoch erreichen. Knapp eine halbe Stunde vor dem Handelsstart wurde der deutsche Leitindex einen Zuwachs von 0,6 Prozent höher bei 14.683 Punkten taxiert. Der EuroStoxx 50 +0,32% als Leitindex der Eurozone wird 0,6 Prozent höher erwartet. Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend die Prognosen zum Wirtschaftswachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...