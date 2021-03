Düsseldorf, 18. März 2021 - Gemessen an den Gewinnen der jeweils vergangenen zwölf Monate ist der Dax derzeit rund 38 Prozent zu teuer. Betrachtet man die erwarteten Gewinne der kommenden zwölf Monate, sinkt die Überbewertung auf nur noch 18 Prozent. "Sollte die Inflationsrate in den kommenden Jahren auf im Schnitt rund drei Prozent steigen, wäre der Dax sogar fair bewertet", sagt Ivan Mlinaric, Geschäftsführer Quant.Capital Management GmbH. Anders sieht das in den USA aus. Laut Datenanbieter Factset ...

