Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag zum Handelsstart klare Zuwächse aufweisen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Stunde vor Eröffnung einen klaren Zuwachs in Höhe von 0,48 Prozent für den Index. Auch die europäischen Leitbörsen werden höher erwartet. Positive Vorgaben hatten die US-Börsen am Vorabend geliefert. Eine erhöhte Wirtschaftsprognose für die Vereinigten ...

