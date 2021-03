In der Welt der Real Estate Investment Trusts ist W. P. Carey (WKN: A1J5SB) inzwischen ein viel beachteter Name. Das liegt natürlich an der Dividendenhistorie. Seit dem Börsengang im Jahre 1998 hat der US-amerikanische REIT schließlich nicht ein einziges Mal die Dividende gekürzt. Nein, sondern sogar in jedem Jahr mindestens einmal erhöht. Allerdings ist die Dividende nur ein Teil der Magie. W. P. Carey besitzt ein mit 1.215 Immobilien ziemlich breites Portfolio. Dabei investiert das Management ...

