Die Rohölsorte Brent befindet sich seit dem Verlaufstief bei 34,48 Dollar am 02. November in einem steilen Aufwärtstrend. Abwärtskorrekturen laufen dabei stets ziemlich genau am oder leicht unter dem 10er-EMA aus. Der aktuelle Rücksetzer unter den 10er-EMA bietet eine Long-Chance. Die Rohölsorte Brent befindet sich seit Monaten im Aufwärtstrend und konnte vom Verlaufstief bei 34,48 Dollar am 02. November bis auf das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...