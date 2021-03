Unterföhring (ots) - Gibt es in Deutschland einen noch schieferen Turm als im italienischen Pisa? Was lagert in Hunderten Metern Tiefe im Schwarzwald versteckt? Und was hat Ingolstadt mit einer internationalen Verschwörung zu tun? Kabel Eins lüftet "Deutschlands größte Geheimnisse" - ab 21. März 2021 sonntags um 20:15 Uhr. Die vierteilige Ranking-Show präsentiert unglaubliche und faszinierende Geschichten, geheime Orte und außergewöhnliche Menschen.Wie gut kennen wir Deutschland? Dieser Frage stellen sich auch zahlreiche Prominente. Aaron Troschke, Janin Ullmann, Peter Giesel, Janine Kunze, Eko Fresh, Ruth Moschner und weitere Promis rätseln mit und versuchen, das ein oder andere Geheimnis aufzudecken. Mal gruselig, mal lustig, aber immer überraschend und erstaunlich: Deutschland steckt voller Rätsel und Geheimnisse. Etliche spannende Mythen und Legenden verbergen sich in jedem Winkel der Republik. Gemeinsam mit den prominenten Gästen können die Zuschauer:innen auf Spurensuche gehen, um "Deutschlands größte Geheimnisse" zu lüften."Deutschlands größte Geheimnisse": 4 Folgen ab 21. März 2021, sonntags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.Pressekontakt:Dagmar BrandauCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 2185email: dagmar.brandau@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7841/4866963