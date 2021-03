DJ Total schlägt HV Wiederbestellung von CEO Patrick Pouyanne vor

Von Olivia Bugault

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Ölkonzern Total will seinen Aktionären auf der Hauptversammlung am 28. Mai vorschlagen, Patrick Pouyanne als CEO und Chairman bis 2024 wiederzubestellen. Als Ersatz für Carlos Tavares, der dem Board of Directors nicht mehr angehören werde, hat sich Total nach eigenen Angaben entschieden, Jacques Aschenbroich vorzuschlagen. Aschenbroich ist CEO des Automobilzulieferers Valeo.

