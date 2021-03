London (ots/PRNewswire) - Die Akquisition erweitert das Angebot digitaler Transformationsleistungen des UnternehmensCambridge Management Consulting (Cambridge MC), ein globales Beratungsunternehmen für digitale Transformation, gibt mit dem Erwerb von, Straxia, einem Beratungsunternehmen für Netzwerkinfrastruktur, eine Erweiterung des Angebots seiner Telekommunikationsleistungen bekannt.Während sich die globalen Märkte von der Pandemie erholen, ist für die digitale Transformation die Anpassung an das neu entstandene Verbraucherverhalten von großer Bedeutung. Die Akquisition von Straxia erweitert das Dienstleistungsportfolio von Cambridge MC. Den Kunden können nun mehrere Modelle zur Entwicklung ihrer digitalen Wachstumsstrategie angeboten werden.Straxia hat sich seit einem Jahrzehnt einen Namen in der Transformation und Beschaffung von Infrastruktur gemacht und in jüngerer Zeit SD-WAN-Technologie verwendet, um Netzwerke zu transformieren und Dienste in die Cloud zu migrieren.Tim Passingham, Vorsitzender von Cambridge MC, erklärt, wie diese Akquisition das Dienstleistungsspektrum des Unternehmens erweitert: "Ich freue mich sehr, das Straxia-Team in der Cambridge MC-Familie begrüßen zu dürfen. Straxia erweitert unser vertikales Telekommunikationsknow-how, unser large-scale Projekt- und -programmmanagement sowie unsere technischen Fähigkeiten. "Richard Brown gründete Straxia im Jahr 2009 mit einem starken Ethos, das zu loyalen Partnerschaften führte. Er wird nun Geschäftsführer und persönlich haftender Gesellschafter bei Cambridge MC. Richard kommentiert: "Ich freue mich, dass wir mit unseren Dienstleistungen zu Cambridge MC beitragen können. Die Verknüpfung von Straxias Projektmanagement-, Service-Management- und Sourcing-Services mit dem weiteren Leistungsspektrum von Cambridge MC bringt unseren Kunden zusätzliche Vorteile. Als Mitglied des Führungsteams möchte ich unsere jeweiligen Stärken nützen, um unseren Kunden nahtlose und agile digitale Transformation anzubieten und dabei unsere Weltklasseteams mit jahrelanger praktischer Erfahrung verstärken. "Die Akquisition von Straxia ist der jüngste einer Vielzahl von Erfolgen der Cambridge MC in der jüngeren Vergangenheit. Anfang dieses Jahres gründete Cambridge MC eine neue Umweltberatung, edenseven, als Antwort auf den Klimawandel. Im Jahr 2021 wird Cambridge MC zudem Büros in Dubai und Lagos, Nigeria, eröffnen.Weitere Informationen zu den umfangreichen Dienstleistungen von Cambridge MC finden Sie unter www.cambridgemc.com.Über Cambridge Management Consulting:Cambridge Management Consulting ist eine spezialisierte Unternehmensberatung, die auf ein umfassendes Netzwerk globaler Talente zurückgreift. Wir sind ein Wachstumskatalysator. Mit einem Schwerpunkt auf digitaler Transformation kombiniert die Cambridge Management Consulting Group digitale Innovation, personelle und organisatorische Veränderungen, Kostentransformation und erstklassige Projekt- und Programmmanagementfunktionen.Cambridge MC wurde in Cambridge, Großbritannien, gegründet und verfügt über Niederlassungen in Cambridge, London, Paris und Tel Aviv, Beratern in 11 Ländern und Kunden auf der ganzen Welt.Pressekontakt:Mirren Mace, Chief of Staff+44(0)7973-542664mmace@cambridgemc.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1456829/Cambridge_Management_Consulting_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1456825/STRAXIA_Logo.jpgOriginal-Content von: Cambridge Management Consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29095/4867036