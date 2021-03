Kann ein Gebäudeversicherer einen Installateur für fehlerhaft eingebaute Leitungen in Regress nehmen, wenn der Einbau 14 Jahre zurückliegt? Das musste der BGH in einem aktuellen Urteil klären. Im zugrunde liegenden Fall hatten die undichten Hähne umfangreiche Sanierungsarbeiten nötig gemacht. Ein Gebäudeversicherer hatte die Kosten zur Behebung eines Wasserschadens in einer Sporthalle übernommen. Der Schaden kam zustande, nachdem 1995 fehlerhaft verbaute Wasserhähne dafür sorgten, dass kontinuierlich ...

