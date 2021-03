Das größte Hemmnis für einen Wechsel in die PKV ist die Angst vor steigenden Beiträgen im Alter. Es ist Aufgabe der Vermittler, mit diesen Ängsten umzugehen. Dieser Beitrag will den Blick dafür weiten und beschäftigt sich aus Sicht eines "Normalbürgers" mit dem Thema. Ein Beitrag von Paulo Patricio, Organisationsdirektor bei der HanseMerkurWenn sich eine Person mit dem Thema Krankenversicherung befasst, sollte es ihr in erster Linie um die konkreten Leistungen gehen. Wichtig ist also die Frage, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...