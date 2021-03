In der Spitze 167 $, inzwischen unter 130 $. In den letzten drei Jahren wuchs man um durchschnittlich 9 %. 5G bringt nun die Beschleunigung. KGV 17 per 2021 ist deshalb zu wenig. Der Trend ist nachhaltig und Qualcomm ist unter anderem der unangefochtene Weltmarktführer von 5G-tauglichen Modem-Chips in mobilen Endgeräten mit über 140.000 Patenten. Allein 2020 wurden 20 % des Umsatzes in Forschung und Entwicklung investiert. Apple zeigt, wie stark das 5G-Geschäft angelaufen ist und allein im vierten Quartal lag der Apple-Umsatzanteil für Qualcomm bei 11,3 %. Neuen Berichten zufolge wird Apple zudem Qualcomms 5-nm-Snapdragon X60-5G-Modem in den kommenden iPhone-13-Smartphones verwenden.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 11/2021.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

QUALCOMM-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de