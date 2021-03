Die Probleme beim Nachschub von Elektronik-Chips zwingen Volkswagen in der kommenden Woche zu weiteren Unterbrechungen der Produktion am Stammsitz Wolfsburg. Am Stammsitz in Wolfsburg soll die Arbeit an zwei Montagelinien für die Modelle Tiguan, Touran und Tarraco von kommendem Montag (22.3.) bis Freitag (26.3.) fünf Tage lang ruhen. Grund sei ein fehlendes elektronisches Bauteil. Es hatte seit dem Jahreswechsel bereits mehrmals Schließtage und Kurzarbeit an VW-Standorten gegeben. Das Wolfsburger ...

