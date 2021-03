Whitfield übernimmt Position von Julia Thonhauser-Kurz, die dieses Amt abgibt, um sich auf ihre globalen Projekte bei "Strategy and Transactions" zu konzentrieren.Zürich - Elizabeth Whitfield wird Chief Talent Officer bei EY in der Schweiz. Sie übernimmt die Position von Julia Thonhauser-Kurz, die diese Position abgibt, um sich auf ihre globalen Projekte bei "Strategy and Transactions" zu konzentrieren. Elizabeth Whitfield kam 2012 zu EY, wurde 2015 Partnerin und leitet das "Financial Accounting & Advisory Services" Team in der Financial Services...

