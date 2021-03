Ein einfaches Treiber-Update soll ausreichen, um die in die RTX 3060 eingebaute Hashbremse für das Ethereum-Mining zu lösen. Der Treiber stammt ausgerechnet von Nvidia selbst. Um die neue High-End-Grafikkarte Geforce RTX 3060 für Kryptominer uninteressant zu machen, hatte Nvidia ihr eine sogenannte Hashbremse eingebaut. Der Grafikkarten-Spezialist hatte dazu Chip, Firmware und Treiber so konfiguriert, dass das Kryptomining von Ethereum nur halb so schnell beziehungsweise effektiv möglich war. Nach Berichten, dass Hacker die Vorkehrungen von Nvidia angeblich schon ...

