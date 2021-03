München (ots) -Wenn sie im "Tatort" ermitteln, haben die Täter keine Chance: Miroslav Nemec verkörpert TV-Kommissar "Ivo Batic" in München. Sein Kollege Axel Prahl verfolgt als "Hauptkommissar Frank Thiel" die Bösewichte in Münster. Zig Millionen Zuschauer fiebern dabei regelmäßig sonntags beim "Tatort" im Ersten mit. Um spannende Rätselfälle zu lösen, ist die clevere Ermittlerkompetenz der beiden Schauspieler diesmal an einem Montag gefragt.Die beiden erfolgreichen YouTuber Sascha Hellinger ("unsympathischTV") und Nicolas Lazaridis alias "Inscope21" lernten sich schon während ihrer Schulzeit kennen. Inzwischen begeistern sie Millionen Follower mit ihren witzigen Videos. Am Dienstag hat Moderator Kai Pflaume beide zum fröhlichen Raten ins "Wer weiß denn sowas?"-Studio eingeladen.Martina Hingis wurde 1996 mit nur 15 Jahren die jüngste Siegerin des Turniers in Wimbledon. Sagenhafte 209 Wochen lang war die Schweizer Tennisspielerin Weltranglistenerste und gewann u.a. fünf Grand-Slam-Turniere im Einzel. Am Mittwoch tritt sie zum Rate-Wettbewerb gegen die deutsche Tennisspielerin Anke Huber an, die mit elf Jahren ihren ersten bedeutenden Titel errang und sich später bis auf Rang 4 der Weltrangliste spielte. Auf dem Tennisplatz kämpften beide Sportlerinnen in ihrer aktiven Zeit mehrmals gegeneinander. Wie wird das Quiz-Match der Tennis-Damen ausgehen?Seit 2002 wirbelt Mirja Boes durchs deutsche Fernsehen, spielte in Sketch-Comedys, stand mit Soloprogrammen auf der Bühne, drehte Kinofilme und TV-Serien. Am Donnerstag tritt sie gegen einen der beliebtesten Comedians Deutschlands, ihren Kollegen Bülent Ceylan an, um beim Wissensquiz zu gewinnen - mit viel Ehrgeiz, aber noch mehr Spaß. Ihnen hilfreich zur Seite stehen die beiden Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton.Beide starteten ihre TV-Karrieren mit Daily-Talks, doch inzwischen sind die großen Shows das Metier von Johannes B. Kerner und Oliver Geissen. Zum 50. Geburtstag der legendären ZDF-Show "Dalli Dalli" soll Johannes B. Kerner in diesem Jahr eine Jubiläumsausgabe moderieren. Sein Kollege Oli Geissen präsentiert die neuen "DSDS"-Liveshows bei RTL. Zum Wochenausklang treten die beiden Moderatoren aber erst mal an, um tierisch witzige Fragen wie diese richtig zu beantworten:Welches Verhalten konnte bei Kegelrobben-Männchen während der Paarungszeit in freier Wildbahn beobachtet werden?a) Sie erzeugen unter Wasser ein lautes Knallen mit ihren Flossen.b) Sie drücken ihre Nase in den Meeresboden.c) Sie jonglieren an Land mit Muscheln und Steinchen.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 22. bis 26.3.2021 im Überblick:Montag, 22. März - Miroslav Nemec und Axel PrahlDienstag, 23. März - Nico Lazaridis und Sascha HellingerMittwoch, 24. März - Anke Huber und Martina HingisDonnerstag, 25. März - Mirja Boes und Bülent CeylanFreitag, 26. März - Johannes B. Kerner und Oliver GeissenWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbH Tel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4867271