Barcelona, Spanien (ots) -- Zwei Promonitor Quick (PQ)-Lösungen messen schnell den Infliximab-Spiegel eines Patienten sowie das Level an Antikörpern, die das Medikament neutralisieren könnten. Mit Infliximab wird eine Vielzahl chronischer Entzündungserkrankungen behandelt.- Mit einer einzigen Fingerstichprobe von Vollblut liefern die CE-gekennzeichneten Schnelltests in 20 Minuten sofortige Ergebnisse zur Optimierung und Personalisierung von Behandlungen. Das Warten auf Laboranalysen entfällt.Barcelona, Spanien (ots) - Grifols hat mit der europaweiten Vermarktung eines Point-of-Care (POC)-Systems mit zwei Tests zur Überwachung des Infliximab-Spiegels von Patienten und der Antikörper, die die Wirksamkeit des Medikaments neutralisieren könnten, begonnen. Das Medikament wird zur Behandlung einer Vielzahl von chronischen Entzündungen genutzt. Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P, NASDAQ: GRFS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von aus Plasma gewonnenen Therapien und führend in der Entwicklung innovativer diagnostischer Lösungen.Die CE-gekennzeichneten schnellen POC-Technologien, die zur Produktfamilie der Immunoassay-Tests von Grifols gehören, werden unter dem Namen Promonitor Quick vermarktet. Sie liefern Ergebnisse in nur 20 Minuten mit einer einzigen Fingerstichprobe von Vollblut. Die Tests decken sowohl das Referenz-Infliximab (Remicade) als auch die Infliximab-Biosimilars wie CT-P13 (Inflectra/Remsima), SB2 (Flixabi/Renflexis) und GP1111 (Zessly/Ixifi) ab.Das kleine und tragbare PQ-Gerät ermöglicht es Klinikern und Labormitarbeitern, den Infliximab-Spiegel zu quantifizieren oder seine Antikörper jederzeit nachzuweisen. Die Ergebnisse erscheinen auf einem High-Tech-PQ-Lesegerät, während der Patient wartet. Das tagelange Warten auf Laboranalysen entfällt. Die Dosierung der Behandlung lässt sich daher sofort leichter optimieren und personalisieren."Die Promonitor Quick-Tests für Infliximab sind ein wichtiger Fortschritt in der therapeutischen Arzneimittelüberwachung. Sie werden das Niveau der Versorgung von Patienten, die mit beeinträchtigenden entzündlichen Erkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa und rheumatoider Arthritis leben, erheblich erhöhen", sagte David Dew, Präsident der Grifols Diagnostic Commercial Division. "Die Lösung unterstreicht Grifols' Engagement, die fortschrittlichste Technologie einzusetzen, um die Erfahrungen der Patienten und ihre Zufriedenheit zu verbessern."Der PQ basiert auf der Lateral-Flow-Immunochromatographie-Technologie und erfordert keine präanalytische Probenaufbereitung. Beide POC-Tests für Infliximab sind auch für die Verwendung von Serum und venösem Vollblut CE-zertifiziert.Andere Immunoassay-Monitoring-Kits unter dem Namen Promonitor umfassen die Assays für Adalimumab, Vedolizumab, Ustekinumab, Golimumab, Etanercept und Rituximab.Über GrifolsGrifols ist ein globales Healthcare-Unternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet wurde und sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen auf der ganzen Welt einsetzt. Seine vier Geschäftsbereiche - Bioscience, Diagnostic, Hospital und Bio Supplies - entwickeln, produzieren und vermarkten innovative Lösungen und Dienstleistungen, die in mehr als 100 Ländern verkauft werden.Als Pionier in der Plasmabranche betreibt Grifols ein wachsendes Netzwerk von Spendezentren weltweit. Es verarbeitet gesammeltes Plasma in unentbehrliche Medikamente zur Behandlung seltener, chronischer und manchmal lebensbedrohlicher Krankheiten. Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols auch ein umfassendes Portfolio an Lösungen, die die Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion erhöhen. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Geräte, Informationen und Dienstleistungen, die es Krankenhäusern, Apotheken und medizinischem Fachpersonal ermöglichen, effizient eine fachkundige medizinische Versorgung zu leisten.Grifols, mit fast 24.000 Mitarbeitern in 30 Ländern, hat sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das den Standard für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt.Im Jahr 2020 belief sich der sozio-ökonomische Effekt von Grifols in seinen Kerngeschäftsländern auf 7,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen schuf außerdem 140.000 Arbeitsplätze, einschließlich indirekter und induzierter Arbeitsplätze.Die Klasse-A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börse notiert, wo sie Teil des Ibex-35 sind (MCE:GRF). Die stimmrechtslosen Aktien der Klasse B von Grifols sind am Mercado Continuo (MCE:GRF.P) und über ADRs an der US-amerikanischen NASDAQ (NASDAQ:GRFS) notiert.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Grifols.com (https://www.grifols.com/es/home)Medienkontakte:Grifols Pressestelle SpanienTel. +34 571 00 02Grifols Pressestelle Deutschlandlitzba@delta-communications.deTel. +49 6172 265 97 12Original-Content von: Grifols, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62216/4867281